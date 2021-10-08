中国工行暂停账户外汇业务新客户开户

中国工商银行今天发布通告称，自10月17日起，暂停工行账户外汇业务新客户开立交易账户，已开户客户的正常交易不受影响。暂停工行账户能源、账户基本金属、账户农产品和账户贵金属指数业务新客户开立交易账户，各业务按照前期通告保持暂停开仓交易不变。

根据澎湃新闻报道，通告称，此举是为顺应市场形势变化，对账户商品、账户外汇及个人外汇买卖等投资交易型业务作出的相应安排。此外，自11月14日起，也将暂停工行账户外汇业务全部交易品种的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。

工行还表示，将自11月14日起，根据《中国工商银行账户外汇交易规则（2021年版）》逐步对符合一定条件的无持仓客户关闭账户外汇业务功能（考虑因素包括但不限于持仓份额为零、连续一定期限未进行任何交易、不满足本产品的客户风险承受能力准入标准等），并不再另行通告。

个人外汇买卖业务是指个人客户委托的以国际外汇市场行情为基础，将一种可自由兑换外汇兑换成另一种可自由兑换外汇的个人外汇业务，与个人结售汇业务不同。后者是指以人民币购买外汇或以外汇兑换人民币业务。

工行在通告中还指出，该银行对《中国工商银行个人外汇买卖产品介绍（2020年版）》和《中国工商银行个人外汇买卖交易规则（2020年版）》进行了修订，修订内容包括但不限于：业务暂停与停办规则、业务应急结算规则、业务功能关闭规则、强制平仓等。此次修订不涉及个人结售汇业务。个人结售汇业务可正常办理。

此外，工行指出，目前国际外汇及大宗商品市场风险较高，提醒客户注意控制风险、合理安排投资交易。

据了解，今年以来，包括华夏银行、邮储银行、招商银行等20多家银行已相继对个人外汇及贵金属交易业务作出不同程度的调整，具体措施包括暂停新开户、提高交易起点、上调风险等级、持仓限额、集中解约等。