罗昌平发表侮辱抗美援朝志愿军言论被刑拘

中国财经媒体人罗昌平前天在社交媒体发表有关抗美援朝不当言论，被三亚市公安局吉阳分局以涉嫌“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”刑事拘留，案件正在进一步办理中。

根据三亚警方头条号消息，三亚市公安局吉阳分局今天发布警情通报称，公安机关昨天接群众举报，网民“罗某平”在新浪微博发布侮辱抗美援朝志愿军英烈的违法言论，造成恶劣影响。分局于当天依法传唤罗某平（男，湖南长沙人，40岁，新浪微博名“罗某平”）并开展调查。

经审查，罗某平对其通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳。目前，分局已经以涉嫌“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”对罗某平刑事拘留，案件正在进一步办理中。

通报最后强调，英雄烈士不容亵渎，网络空间不是法外之地，对侮辱、诽谤或以其他方式侵害英雄烈士名誉、荣誉的行为，公安机关将依法严厉查处。

此外，“微博管理员”今天也发布通报称，平台发现账号“罗昌平”前天（6日）发布诋毁英烈的错误内容，且造成恶劣影响。依据法律法规和相关规定，平台对该账号予以关闭处理。

通报还说，英烈为国家、人民和民族作出了重大牺牲和贡献，英烈事迹和精神是中华民族的共同历史记忆，尊崇英烈是中华民族的情感底色。一切诋毁侮辱英烈的行为，一经发现，站方将决不姑息，严肃处置。

以抗美援朝为题材的爱国电影《长津湖》在中国热映，罗昌平前天在微博中写道：“半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。”

“冰雕连”说的是中国人民志愿军在严寒中牺牲后，仍像冰雕般坚守阵地的英勇形象；而“沙雕”则是网络用语，意思相当于愚蠢、无脑。罗昌平将剧中的“冰雕连”称为“沙雕连”，并质疑抗美援朝战争的正义性，在昨天引发官媒批评。