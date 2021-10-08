美团“二选一”垄断被罚逾34亿人民币

中国市场监管总局今天对外卖巨头美团“二选一”垄断行为作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元（人民币，下同，约2.71亿新元），并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，总计34.42亿元。

根据新华社报道，市场监管总局今年4月依据《反垄断法》对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。经查，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，保障“二选一”行为实施，排除、限制了相关市场竞争，妨碍了市场资源要素自由流动，削弱平台创新动力和发展活力，损害平台内商家和消费者的合法权益，构成《反垄断法》中禁止“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

根据《反垄断法》相关规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。

同时，向美团发出《行政指导书》，要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、维护平台内中小餐饮商家合法利益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。

美团随后发声明回应称，收到相关行政处罚决定，诚恳接受，坚决落实，全面深入自查整改，杜绝“二选一”。声明还说，美团将以此为戒，依法合规经营，自觉维护公平竞争秩序，切实履行社会责任，更好地服从和服务于经济社会发展大局，努力为国家经济高质量发展多做贡献。