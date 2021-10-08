下午察：美国特遣队在台湾

台海紧张持续升温之际，美国官员通过媒体放话，美国特种作战部队正在秘密为台湾地面部队提供培训，美国海军陆战队的成员，也与台湾海军陆战队进行小艇训练，情况已经持续了一年，在台协训的美军大约有二十几人。

路透社、彭博社、法新社和《华尔街日报》等国际知名媒体，均引述了一名或两名的“美国官员”，报道了上述消息。不过，台湾和美国国防部避免对此正面回应。台湾国防部仅表示：“所有军事交流悉照年度计划实施。”

历来不公布美国为台湾军队提供训练细节的白宫和五角大楼，也没有具体地证实或确认这个部署。不过，五角大楼发言人索普尔（John Supple）说：“我们对台湾的支持、我们与台湾的防务关系，与中国大陆构成的威胁保持吻合（alighned）。”

这就是在说，美国是以中国大陆构成的威胁，来确定为台湾提供怎么样的支持，维持怎么样的防务关系。

根据报道，美国特种部队的相关训练已经持续了一年，意味着训练可能开始于去年10月份。凑巧的是，台湾《联合报》曾在2020年11月9日报道，当日有一批美国海军陆战队应邀抵台，对台军展开密集训练。

这份报道指出，台湾海军司令部证实，美国海军陆战队应台军邀请抵台，9日起连续四周，在高雄左营军区教授海军陆战队、两栖特勤中队有关突击舟、快艇渗透作战课程。

美国海军陆战队突击艇登船攻坚训练。（海军陆战队官网）

报道还指出，美国海岸巡防队每年都会派遣士官层级的辅训小组，对台湾海巡署进行训练，后来因疫情暂停。美国海军陆战队那次赴台，相信是台美军事互动首批恢复运作的例子。

自1979年华盛顿与北京建交以来，台湾和美国海军陆战队进行的训练活动，从未被公开承认。《联合报》的报道，当时受到美国国防部以及台湾国防部的否认。时隔一年，关于美国海军陆战队训练台军的消息再次释出，台美也再次避免正面回应。

有观点认为，中国大陆可能知道美军的部署。德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）接受路透社访问时说：“我不排除北京知道此事的可能性。”她说，出于培训目的，这类活动已有数年，只是过去一直是保密的。

许多中国大陆网民似乎对这个消息也不感意外。微博上有网民留言说：“这本来就不是秘密。”“大陆其实一直就知道，只是还没到切的时候。”还有网民留言：“大陆也不能说有啊，确认有了不得不打仗啊。”

网民的观点不无道理，无论谁承认部署军队，都要承担触发战争的风险。因为美军在台部署，是符合中国大陆发动“武统”的条件之一。

中国火箭军退休研究员、中国核战略专家杨承军去年4月发文，论述“武统”的六项触发条件，其中一条就是“台岛有外军部署”。另外五条分别是：台当局公然宣布独立；台当局组织“独立公投”、使祖国面临分裂；台重启核武研发；台军使用军事手段攻击大陆；岛内发生大规模动乱。

杨承军指出，只要出现以上任何一种情况，中国中央军事委员会都会迅速决断，以武力方式实现国家统一。

由此可见，美国如果在台部署军队，是绝对的触碰底线行为，因此不难理解美国和台湾均不作正面回应。

中国大陆《环球时报》总编辑胡锡进昨日在推特上质问：“为何只是24人？为何偷偷摸摸的？应该派240人去，大大方方穿美军制服，公布驻地。看看解放军会不会发动空袭，定点清除那些美军入侵者！”他也说：“打个赌吧，看看在台湾问题上谁的终极意志最强。”

美国派遣特遣队的消息释出之前，中国大陆刚刚连续五天总共派出创纪录的150架次军机，进入台湾防空识别区，并出动歼-16喷气式战斗机、轰-6战略轰炸机和运-8反潜巡逻机等绝对主力战机，明确宣示对台湾的主权。

这些军机还展现出实战编队攻击的态势，颇有借机演练攻打正在举行联合军演的美英日航母战斗群的意味。

大陆出动150架次军机进入台防空识别区，其中歼-16战机（上）和轰-6战略轰炸机的次数较多。（台国防部官网）

中国大陆施加军事压力期间，台湾国防部长邱国正周三（6日）警告，大陆已经具备攻台能力，2025年将具备以最低成本全面攻台的能力。台湾总统蔡英文也在美国《外交事务》杂志撰文说：“若台湾沦陷，将是区域和平及民主联盟体系的灾难。”

斯坦福大学胡佛研究所的杰出访问学者博明（Matt Pottinger）分析说，台湾在本世纪最开始的大约15年时间里，严重忽视了自身防务，购买太多昂贵的设备，若发生冲突，这些设备会在最初的几个小时被摧毁。同时，台湾置办的较便宜但具有杀伤力的系统过少，例如反舰导弹和辅助部队在内的系统，这些其实才可能加大中国大陆作战时的难度。

五角大楼对台湾的战术能力感到担忧，派出军事人员协训，比起单纯的出售武器装备，加深台美军事部门之间的联系，可能作用更大。

不过，以阿富汗的经验来看，美国20年内投注逾830亿美元（1127亿新元），提供武器、装备与训练协助阿富汗建军，最后面对塔利班的进攻时，这支政府军却是兵败如山倒，都是输在心理战。

在解放军施压动作越来越大的情况下，美国此时释出消息，可能是为了提振台湾士气。《华尔街日报》认为，美国派遣特遣队，是“规模不大但具有象征意义的行动”，旨在使台湾更有信心加强防御力量，防范中国大陆的潜在攻台行动。台湾领导人这阵子不断公开喊话，大概也有这样的用意。