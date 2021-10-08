曾裁定14名暴动罪被告脱罪的香港法官举家移英

香港区域法院法官沈小民据报已向终审法院请辞提早退休，将偕同妻子及儿子移民英国，成为香港国安法实施后首名离港移居海外的本地法官。

据中通社报道，沈小民早前已正式向终审法院首席法官张举能辞职，申请提早在60岁退休，放弃每月逾23万港元（4万新元）的薪酬，生效期为下月初。

报道称，沈小民先后于2020年9月及2021年2月，将有关修例风波两案合共14名被控暴动罪的男女被告，全部裁定脱罪。其后律政司认为他犯了法律观点的错误而提出上诉。

经沈小民裁定、引发外界质疑的两案，一案为发生于2019年8月31日的湾仔暴动案，沈小民在裁决时接纳辩方部分看法，即不排除被告等人是希望到场“见证这难得的历史时刻”，裁定控方针对女社工陈虹秀的表面证据不成立，下令陈虹秀无须对控罪答辩，当庭释放；其后亦裁定余下7名被告全部罪名不成立。

另一案发生于2019年10月1日，香港警方在湾仔一住宅搜出白电油、玻璃瓶及布条等物品，住宅租客及屋内5人被控“串谋暴动及串谋非法集结交替控罪”，沈小民裁定6名被告罪名不成立。

年近60岁的沈小民，在英国取得社会科学士学位，亦在英国法律教育委员会完成大律师公会期终试，于2012年晋升为香港区域法院法官。