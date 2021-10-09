中国发改委征求意见：非公有资本不得从事新闻采编播发业务

中国国家发展改革委昨天就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见，其中包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务、不得投资设立和经营新闻机构等。

根据澎湃新闻报道，《清单（2021年版）》列有禁止准入事项六项，许可准入事项111项，共计117项，相比《市场准入负面清单（2020年版）》减少六项。

征求意见稿提到，禁止违规开展新闻传媒相关业务，其中包括：非公有资本不得从事新闻采编播发业务；非公有资本不得投资设立和经营新闻机构，包括但不限于通讯社、报刊出版单位、广播电视播出机构、广 播电视站以及互联网新闻信息采编发布服务机构等

意见稿还包括，非公有资本不得经营新闻机构的版面、频率、频道、 栏目、公众账号等；非公有资本不得从事涉及政治、经济、军事、外交， 重大社会、文化、科技、卫生、教育、体育以及其他 关系政治方向、舆论导向和价值取向等活动、事件的实况直播业务；非公有资本不得引进境外主体发布的新闻；非公有资本不得举办新闻舆论领域论坛峰会和评奖评选活动。

在2020版负面清单中，“禁止准入类”第五项“禁止违规开展互联网相关经营活动”中曾提及，非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务；任何组织不得设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻信息服务单位。