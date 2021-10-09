中纪委：让侮辱英烈者付出应有代价

中国前媒体人罗昌平被指6日发表关于抗美援朝不当言论，被刑拘并接受立案调查。中纪委机关报今天（9日）刊文评论称，中国国法庄严，无论“大V”“小V”，对侮辱亵渎英烈者露头就打，诽谤英烈名誉、亵渎英烈精神必付出应有代价。

《中国纪检监察报》官网刊登的文章称，“冰雕连”已是抗美援朝战争中不可磨灭的符号，亦是志愿军捍卫祖国和人民利益、国家和民族尊严的象征。对他们的敬重与尊崇，是每一个中国人最基本的历史态度，是中华民族的情感底色。

文章批评，极个别人将民族英雄、革命先烈污名化，肆意歪曲历史、亵渎英雄先烈，影响大众认知、伤害公众情感，这种抹黑英雄的劣行决不应该，也决不容许。

文章还写道，今年3月1日起施行的刑法修正案（十一）明确将侮辱、诽谤英雄烈士的行为纳入犯罪，规定侮辱、诽谤或者以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉，损害社会公共利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

微信公号“中国退役军人”也发文评论，指罗某平之流的少数所谓网络“大V” 公然发表诋毁抗美援朝出国作战、侮辱志愿军英烈的言论，对英雄烈士进行恶意诋毁贬损、恶意消费，肆意挑战公众底线、法律红线，引发众怒同时“砸了自己的脚”，等待他的将是法律的制裁。

文章称，英雄烈士不容亵渎，网络空间不是法外之地，绝不可姑息！我们决不能让那些恶意诋毁英烈的人肆无忌惮、为所欲为。

《人民日报》今天也发评论文章，指在网络上无论抖机灵还是放冷箭，都不能挑战法律，不能亵渎英烈。网络不是法外之地，有人不仅不知悔改，还敢公然违法法律，迎接他的只能是法律的严惩，这也是一种警醒和警告。

文章称，崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出。抹黑英烈，肆意散布历史虚无主义，这样的言论观点在任何一个社会里都是不能容忍的。捍卫英烈名誉和荣誉是法律规定，也是公民责任。

10月6日，罗昌平在其个人社交账户上将中国志愿军“冰雕连”称为“沙雕连”。他说：“半个世纪之后国人少有反思这场战争（朝鲜战争）的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。”“沙雕”一词因为音同某粗语，在网上也被赋予了滑稽、搞笑和愚蠢的含义。

1950年冬季，在朝鲜战场长津湖战役中，有三支志愿军连队为狙击美军，冒着极度严寒穿插设伏，几乎全部冻死在设伏阵地上。后来这三支连队被称为“冰雕连”。今年中国国庆期间，一部以长津湖战役为题材的故事片《长津湖》受到观众热捧，“冰雕连”的形象也在该片中出现。