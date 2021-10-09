刘鹤戴琪就中美贸易通话

中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤今天上午（北京时间）与美国贸易代表戴琪举行视频通话。这也是两人继今年5月27日后再度通过视频讨论美中贸易关系。

综合路透社和法新社报道，美国贸易代表办公室在声明中说，戴琪和刘鹤审查了美中经济贸易协定的执行情况，并同意双方将就某些悬而未决的问题进行磋商。

声明还说，两人在坦诚交流中认识到双边贸易关系的重要性，以及不仅对美国和中国，而且对全球经济的影响。戴琪表达了美国对中国政府主导的、损害美国劳工、农民与企业的非市场作法的关切。

美国贸易代表办公室一名高级官员在通话前说，戴琪将对中国在落实第一阶段贸易协议方面的表现进行评估，包括未达到首阶段贸易协议要求购买商品的承诺。

这位官员说：“美国首要重点是将继续建立韧性和竞争力，使市场多样化，并限制中国有害的做法给美国带来的影响。”

这位官员还说，戴琪未来与中国的接触将以“中国如何回应今晚（美国时间）的呼吁”为基础，并拒绝讨论可能的下一步措施。他补充说，戴琪不会就国家补贴和其他结构性问题寻求与北京进行第二阶段贸易谈判。

此外，一位不愿透露姓名的美国贸易代表办公室官员表示，周五的会谈是“美中两国致力于建立负责任管理的贸易关系的机会”。

另据新华社报道，刘鹤和戴琪在三个方面进行了务实、坦诚、建设性的交流。包括中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作；就中美经贸协议的实施情况交换了意见；以及表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。

中国还就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。