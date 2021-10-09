秦刚：中美可坐下来梳理如何“再挂钩”

中国驻美国大使秦刚说，中美双方可以坐下来梳理哪些方面被“脱钩”了，以及如何“再挂钩”。

据中国驻美国大使馆官网上的信息，秦刚10月8日在华盛顿接受凤凰卫视记者专访时说，他注意到美国贸易代表戴琪提到美国现在要寻求和中国“再挂钩”，其中有一定的积极因素。

戴琪于美东时间10月4日在位于华盛顿的战略与国际研究中心演讲，首次表明拜登政府将开辟新的对华贸易政策道路。虽然她所阐述的政策取态保持强硬，但也释放出善意，比如针对对华贸易政策提出“持久的共存”（durable coexistence）主张，并强调不认同中美“脱钩”，而是提出要“再挂钩”（recoupling）。

秦刚说，我们愿和美方进一步沟通协商，妥善管控分歧，共同创造条件，在相互尊重、合作共赢的基础上扩大双方合作的积极面，确保中美关系包括两国间经贸关系能够重回健康稳定发展轨道

他指，美中贸易全国委员会前不久对美国在华企业进行了调查，95%的受访企业表示在过去一年里在中国是盈利的，64%受访企业表示在中国的营业额是增加的。中国的发展会持续释放巨大的市场潜能和活力，也将为包括美国在内的各国企业创造更多、更大机遇。

被问及戴琪未提及美撤销对华关税、如何看待讲话释放的复杂信号，秦大使说，过去几年来，两国经历的贸易摩擦及其结果再次证明了中美合则两利、斗则俱伤，打贸易战、关税战没有赢家。

秦刚说，中方也有自己的关切。近年来中国企业在美国投资、上市越来越困难，目前已有900多家中国企业被美方列入各类实体清单。中国企业面临不公正待遇，特别是美方越来越多地利用所谓“国家安全”的借口打压中国企业、限制双方的经贸往来与合作，这样发展下去会造成更严重的后果。

被问及如何看待美方声称中方没有全面落实中美第一阶段经贸协议，秦大使指出，中方在处理国与国关系中一向重信守诺。尽管在过去这一年多面临疫情带来的严重困难，但中方仍本着真诚态度稳步推进落实中美第一阶段经贸协议。