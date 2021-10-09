联想撤回上海科创板上市申请

联想集团在上海科创板上市申请被受理的第二个工作日，审核状态变更为“终止”，原因是公司撤回了申请。

上海证券交易所官方网站昨天（8日）显示，联想集团有限公司和保荐人中国国际金融股份有限公司当日分别向上交所提交了文件，申请撤回科创板上市申请。

据《南方都市报》报道，9月30日，联想集团首次公开发行存托凭证（CDR）并在科创板上市申请刚刚获上交所受理。经过10月1日至7日的中国国庆假期，昨天（8日）是联想在上海科创板上市申请被受理的第二个工作日。

联想集团1994年在香港联交所主板上市，并于1995年发行美国存托凭证（ADR）。今年1月12日晚，联想向香港联合交易所有限公司提交公告计划登陆科创板。

上交所官网9月30日显示，联想集团有限公司首次公开发行存托凭证（CDR）并在科创板上市申请已获受理。根据招股书，联想集团计划发行不超过13.38亿股普通股，作为拟转换为CDR的基础股票，将按照一股/一份CDR的比例进行转换，占发行后股份总数比例不超过10%。

有业内人士判断，联想集团撤回申请或与其自身实际情况与科创板的定位不完全相符有关。

行业分析师付亮今天（9日）在微博发文称，联想集团完全符合在科创板上市的条件，但是如果真的上市了，其体量太大，会对科创板伤害很大。此外联想集团的研发投入和效果得到一定程度的认可，但还远远不够，联想集团改变形象还需不断努力。付亮认为联想集团可以考虑在北交所上市，或者分拆上市是更好的选择。