游客参团游九寨沟入住被爽约 官方通报：涉事酒店停业

针对有游客反映，国庆期间参团游九寨沟，两次遭酒店“爽约”，“四天行程连景区大门都没看到”的情况，绵阳有关部门昨天通报称，已对涉事酒店采取停业整顿措施，旅行社已于昨天启动游客退赔工作。

根据澎湃新闻报道，绵阳市文化广播电视和旅游局发布《关于绵阳游客赴九寨沟旅游投诉处置情况的通报》称，周一（4日）下午，绵阳市文广旅局总值班电话接到四川航空旅行社有限公司绵阳锦华分公司负责人张敏关于其公司九寨沟旅游团队运行情况异常的报告，诉称该团队未能入住预定酒店，已终止行程正在返绵途中。

绵阳市、阿坝州两地文旅部门周三（6日）成立联合工作组对事件进行调查处置。省文旅厅昨天派员赴绵阳对处置工作进行指导督办。

通报称，目前，阿坝州文旅部门已对涉事酒店漳扎镇隆康村藏寨人家采取停业整顿措施。绵阳文旅部门正在组织调解，涉事旅行社已于昨天启动游客退赔工作。后续调查处理情况将适时向社会公布。

据红星新闻早前报道， 梁女士一家5口上周六（2日）参团前往九寨沟，该团一共33人，然而深夜抵达后，旅行社预订的宾馆满房，他们被临时安排到一家很久未营业的酒店，不仅环境差，还没有热水。由于九寨沟游客太多，导游隔日安排梁女士等人临时改变行程，去黄龙游玩。但从黄龙游玩归来后，旅行社预订的房间仍然不能入住，最后在次日凌晨2时，安排他们入住了一家农家民宿，但房间的环境更恶劣，床上还有老鼠屎。

长时间的行车、糟糕的住宿环境，梁女士和其他游客决定提前结束行程。旅行社称，他们早在9月20多号就预订了房间，导游在出发前也进行了确认，这是当地的宾馆违约，不完全是他们的责任，他们也是受害方。