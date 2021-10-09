习近平重申“和统” 学者：北京将继续以武促统、以武拒外

中共总书记习近平今早在辛亥革命110周年纪念大会上，重申以和平方式实现两岸统一，最符合中华民族整体利益。受访学者指出，这显示“和统”仍是中国大陆高层解决台湾问题主要思路，但北京会持续“以武防独”、“以武促统”和“以武拒外”。

中国大陆官方今天高调在人民大会堂举行辛亥革命110周年纪念大会。

在北京近期加大对台军事施压，史无前例在四天内派出约150架次军机进入台湾空域后，习近平在讲话中谈到台湾问题时，展现了较柔和姿态。

他重申：“以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。”

习近平指出，将坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。

不过，他在讲话中仍对“台独”发出严厉警告。习近平说：“凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判！”

习近平今早的讲话长约35分钟。他在谈到台湾问题时特别提高声量，现场屡次爆发出掌声。

这是继今年7月1日庆祝中共建党100周年大会后，中国大陆领导人再次高调阐述台湾问题。

彭博社引述牛津大学中国政治教授米特（Rana Mitter）指出：“最近几个月，北京在统一问题上对台湾几乎只用威胁性语言。此次讲话可能是在尝试并暗示有一条和平的道路。”

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》采访时指出，习近平的讲话释放的信号是“一定要实现国家统一”，至于统一方式，“和平统一是最符合整体利益的”。

淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山受访时也解读，此次对台湾问题的阐述，释放的信号是“和平统一是主轴，但没有排除武力（解决台湾问题）的可能”。

针对近期大陆解放军加大对台军事威胁，赵春山研判，北京一方面是要对“台独”发出威慑，另一方面也是对美国等西方国家发出不要干涉台湾问题的警告。

习近平在今早的讲话中，特别强调“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉”，而中共前总书记胡锦涛2011年在辛亥革命100周年纪念大会上的讲话，没有类似阐述。

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌教授受访时分析，美国总统拜登近期告诉媒体，他和习近平通话时，两人同意遵守“台湾协议”，但习近平重申台湾问题不容外力干涉，相当于否定了拜登所说的两人同意遵守“台湾协议”。

他也指出，习近平放出重话，严批“台独”势力必将遭到历史的审判，显示“北京恐怕已经有了对‘台独’的审判清单，将来一定会算账”。

中国大陆近期加强对台湾军事施压后，大陆舆论中“武统”声浪再度升温。吴心伯认为，北京的军事施压，主要起到“以武防独”的作用，也有“促统”的价值。

他说：“这是为了显示大陆对台海安全的掌控能力越来越强，台湾岛内寄希望于依靠美国保持分裂局面的期待就会下降。”

杨开煌则认为，北京对台军事施压，最重要的目的是“以武拒外”，包括向经常派出军舰到南中国海、穿越台湾海峡的西方国家，发出台湾问题不容外力干涉的信号。

（联合早报北京特派员杨丹旭）