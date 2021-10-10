郭声琨：坚决彻底肃清流毒影响

中共政治局委员、中央政法委书记郭声琨强调，要坚决彻底肃清流毒影响，坚持动真碰硬，坚决清理到位。

据新华社报道，也是中国全国政法队伍教育整顿领导小组组长的郭声琨，前天（8日）在第二批政法队伍教育整顿工作推进会上说，坚决拥护党中央对孙力军严重违纪违法问题的处理决定，以及对傅政华涉嫌严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查的决定。

郭声琨称，要深刻汲取教训，对政法队伍存在的突出问题时刻保持警醒，扎实深入推进政法队伍教育整顿，锻造忠诚干净担当的政法铁军。

郭声琨也在会上要求，要把握正确导向，确保教育整顿方向不偏、工作不松。要深化学习教育，做到以学促查、以学促改。要坚决彻底肃清流毒影响，坚持动真碰硬，坚决清理到位。要加强条线指导，从系统层面推进建章立制。

担任北京市公安局长期间高调扫黄、打掉顶级会所“天上人间”的中国司法部原部长傅政华，10月2日被中央纪委国家监委指涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

傅政华落马两天前（9月30日），中国公安部原副部长孙力军才因严重违纪违法而被宣布“双开”。

现年66岁的傅政华与52岁的孙力军同样出身公安系统，孙力军去年4月落马10天后，傅政华就被免去司法部部长职务，并在同年5月转任全国政协社会和法制委员会副主任。