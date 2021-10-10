中国驻澳使馆：阿博特是失败可怜的政客

中国驻澳大利亚大使馆昨天批评澳洲前总理阿博特，并指阿博特是一个失败而可怜的政客。

中国驻澳洲大使馆官网昨天发布不具名的新闻发言人与记者的简短问答，除了指阿博特是一个失败而可怜的政客，也批评阿博特早前在台湾“丑陋而疯狂的表演”令人不齿，“充分暴露了其反华丑恶嘴脸。这只会让他进一步声名扫地”。

首次以个人身份访问台湾的阿博特，前天在台湾亚洲交流基金会举办的玉山论坛上发表演讲时，强烈抨击北京利用大麦、葡萄酒和煤炭贸易做武器向堪培拉施压，企图迫使澳洲成为一个朝贡国（a tributary state）。

根据台湾外交部网站公布阿博特的演讲稿，他说是北京的行事作风不合理，才促使美日印澳组成四方安全对话（the Quad）。中国大陆越是具有侵略性，就会发现对手越来越多。

阿博特说：“随着人口老化、经济放缓及金融体系不稳，北京意识到它的国力可能已过巅峰，因此很有可能不久就会出手酿成灾祸。”

他因此对中国大陆日益加深对台湾的敌意感到担忧，“美国不能袖手旁观、坐视台湾遭中国大陆吞噬”，同时也认为澳洲不应漠视台湾作为一个民主伙伴的命运。

“此刻没有什么比声援台湾更有紧迫感”，阿博特力挺台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。至于正以掠夺性的姿态与澳洲陷入贸易战的中国大陆，阿博特认为如果北京不收敛其咄咄逼人之势，将“永远无法加入CPTPP”。