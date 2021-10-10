美元债违约后 花样年称将解决财务问题

中国高端房地产开发商花样年控股集团（简称花样年）周五表示，正在地方政府等多方支持下制定方案以解决问题。本周花样年意外违约，引发许多中国房地产公司的美元债下跌。

《华尔街日报》报道，在结束为期一周的国庆长假后，周五中国金融市场恢复交易。在上海证交所交易的花样年人民币债券在恢复交易后价格暴跌，引发短暂停牌。万得（Wind）数据显示，该公司2022年11月份到期债券下跌53点，至约面值的44.8%。

总部位于深圳的花样年周一未能偿付当天到期的2.06亿美元的5年期美元债券，而在此之前，该公司告诉一些投资者，打算偿付这批债券。这批债券没有宽限期，全球信用评级机构迅速将花样年的信用评级下调至暗示违约的水平。

据路孚特（Refinitiv）的数据，花样年未偿还债券的行为导致这批美元债券的价格从上周末的面值的99%暴跌至面值的22%。很多投资者被吓到，在过去几天抛售其他债务负担沉重的房地产开发商的垃圾级债券。周四，ICE BofA的中国公司高收益美元债券指数的收益率飙升至19.8%，反映出债券投资者极度厌恶风险的情绪。

根据周五公布的证交所公告，花样年称正在就一笔美元债券违约对其财务及经营状况的影响进行评估。花样年表示，在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下，成立了应急小组，正在制定风险化解方案，以期尽快化解阶段性困境。

花样年称，无力偿付是因为出现短期流动性问题，这是受疫情反复、行业政策及宏观经济等多重因素的影响。

花样年表示，业务仍在运营。该公司还补充说，将继续与投资者沟通，为偿付债务而努力。

《华尔街日报》称，花样年于1996年创立，以建设高端住宅项目和豪华公寓而闻名。

花样年在周五发布了2021年前九个月未经审核营运数据，显示总销售额增长了25%，相当于63.4亿美元。

但花样年9月份的签约销售额同比下降了32%。这种下降与其他中国房地产开发商最近经历的情况相似，因为在中国恒大集团的财务问题被曝光后，购房者的需求减弱。