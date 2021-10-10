朱立伦吁两岸尊重孙中山创建中华民国110年事实

国民党主席朱立伦今天呼吁两岸尊重孙中山创建中华民国110年的事实，相互理解和交流。

据中时电子报报道，国民党今天早晨在党中央举行升旗典礼，台湾前总统马英九与新任党主席朱立伦等多位蓝营要角一同出席活动。

升旗典礼完毕后，朱立伦致词说，110年来，中华民国在风雨动荡中屹立不摇，国民党保卫台湾、建设台湾，是最爱台湾的政党。

朱立伦称，国民党一定会捍卫中华民国，坚持自由民主，也永远都是孙中山的信徒；他呼吁，不管在台湾或是海内外，只要是孙中山信徒，就要捍卫民主和台湾的和平繁荣，他认为两岸交流都应该秉持这样的精神，尊重孙中山创建中华民国110年的事实，相互理解和交流。

朱立伦也喊话民进党，不要只为了权力，而是要永远和民众在一起，也不要扭曲历史，抹黑国民党。

另据联合新闻网报道，马英九致词时批评蔡英文“让中华民国消失”。他说，中华民国是宪法上的国名，但是最近蔡英文投稿美国“外交事务”双月刊，署名却是“台湾总统”（President of Taiwan），中华民国（R.O.C）不见了，“请问蔡英文总统，您当的是哪一国的总统？今天我们要庆祝的，是哪一国的国庆？”

马英九又说，蔡政府执政五年多来，每逢今日，身为主角的中华民国就好像变成配角，只剩下台湾，“请问蔡总统，中华民国到那里去了？您为什么这么讨厌中华民国呢？如果您真是如此，你为什么不辞职下台呢？”