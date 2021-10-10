蔡英文：没人能逼迫台湾走向北京设定的路径

面对中国大陆领导人习近平昨天重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益，台湾总统蔡英文今天回应，台湾人民绝不会在压力下屈服，“走向中国（大陆）设定的路径”。

蔡英文今早在双十庆祝大会上，以《共识化分歧，团结守台湾》为题发表演说，其中两岸关系再次成为焦点。

蔡英文说，维持现状就是台湾的主张，台湾会全力阻止现状被片面改变，并强调两岸解决分歧，必须透过平等对话，而她期待两岸关系和缓。

“我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人能逼迫我们走向中国（大陆）设定的路径。因为中国（大陆）所设定的路径里头，不会有台湾民主自由的生活方式，更不会有2300万人的主权。”

她强调，从1949年中华民国立足台湾以来已经历72年，这72年经济从贫穷到富裕、政治从威权到民主、社会从一元到多元，一步一脚印，成就了今天“中华民国台湾”崭新的样貌。

蔡英文也在演说中提出“四个坚持”，包括永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志。

她说：“这四个坚持，是台湾人民给我们的底线，也是我们的最大公约数，站在公约数的共同基础之上，我们有责任累积更多的共识，以团结的姿态，来面对未来的挑战。”



台湾总统蔡英文今早在双十庆祝大会上说，中华民国正处在72年来最复杂多变的局势当中，台湾人民绝不会在压力下屈服。（路透社）

中国大陆昨天举行高规格的辛亥革命110周年纪念大会，中共总书记习近平在会上重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益。习近平也称，将坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。

不过，他誓言一定要实现“祖国完全统一的历史任务”，并对台独发出严厉警告。

除了回应北京外，蔡英文今早在演说中也向国际社会喊话。她表示，此时此刻的中华民国，正处在72年来最复杂多变的局势当中。“我们走的每一步，势必牵动世界未来的走向；世界未来的走向，也必将影响台湾的前途。”

蔡英文并提到，国际政治正发生剧烈变化。威权主义的扩张，让全世界支持自由民主价值的国家，都有警觉，“而台湾正处在民主防线的最前缘”。

蔡英文指出，民主国家之间，正努力强化各领域的合作基础，来因应区域和全球的变局。她说，包含G7、北约、欧盟，以及美日印澳的“四方安全对话”，“不约而同关注台海的和平与安全，同时也关心印太区域和平稳定的现状，是否会遭到中国（大陆）片面破坏”。

她说：“台湾愿意为区域的和平发展，贡献一己之力。”

