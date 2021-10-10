港中联办官员访街市商贩了解销售行情

香港中联办秘书长王松苗与行政财务部陈志斌等12名官员，在中国国庆期间分成三个调研组，先后到访西环副食品批发市场、港九多个街市及商铺等，了解货品价格、进货管道、销售情况及疫情影响。

据香港01报道，调研组分别到西环副食品批发市场、深水埗北河街街市、跑马地黄泥涌街市、香港仔鸭脷洲街市、德辅道、海味街等地调研。

其中，王松苗与财经事务及库务局副局长陈浩濂到西区副食品批发市场，向果贩了解水果销售情况。有商贩表示受疫情影响，生意下降许多，希望日后市场方面可以放松人流限制，让零售客户进入批发市场；也有档主借机会反映，看到很多年轻人居住空间狭小，希望这些问题不要拖成社会隐患。

香港中联办作为中国中央政府驻香港的最高代表机构，前身为成立于1947年的“新华社香港分社”。香港回归之后两年，“新华社香港分社”才正名为中联办，其定位之一是广泛联系香港各界。

过去20多年里，许多港人批评中联办厚此薄彼，只与商界走近，无视基层市民的声音。在刚刚过去的中国国庆节前后一段日子，香港中联办官员掀起了一股落区探访和服务基层的热潮，引起港府一众高官和建制派各大政团效仿。据统计，中联办官员自9月30日起已经至少落区13次，探访对象除了劏房居民，还包括创业青年、妇女团体及中医业界等。