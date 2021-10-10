解放军：印媒“中国士兵越线被扣”报道与事实不符

对于印度媒体早前称解放军越过边境试图破坏印军防御工事，有数名解放军因此一度被扣押，中国军队消息人士昨天回应，该报道子虚乌有，与事实不符。

印度News 18电视台前天引述印度政府高层官员报道，这200名中国士兵是从西藏进入阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）达旺镇（Tawang），试图破坏无人防守的碉堡。

报道引述消息人士透露，中国士兵进入该地区后，遭到印军强烈抵抗，几名中国士兵更因此被印军暂时拘留。

不过消息人士说，中国士兵目前已被释放。

报道并引述消息人士说，由于印度与中国在边境地区尚未划定正式界线，双方对实际控制线（LAC）的认知不同，巡逻范围也是以己方认知为主，因此地方的平静将仰赖双方对现有协议的遵守程度。

《中国日报》昨天则引述中国军队消息人士说，印媒关于中国士兵“越线”被扣的炒作子虚乌有，与事实不符。

这名消息人士指出，9月28日，中国边防部队按计划对中印边境中方一侧东章地区进行例行性巡逻，中途遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回。该消息人士也表示，东章地区是中国固有领土，中国边防部队在自己领土上组织巡逻完全合理合法。

消息人士最后说，此次事件，印方蓄意挑衅在先，歪曲抹黑在后，严重违反双边协议协定，责任完全在印方。印方应当切实遵守双边协议协定，严格管控和约束一线部队，与中方一道共同维护边境地区和平稳定。