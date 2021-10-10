柯文哲吁蔡英文勿将台湾民众置于险途

台北市长柯文哲向执政的民进党喊话，呼吁蔡英文不要只图个人党派之私利，操弄意识形态，置台湾民众的安危于险途。

据联合新闻网报道，今天双十节，柯文哲在面簿发文写道，今年，蔡英文再度提到了“和平对话”，但改善两岸关系，要靠互动，是双向的，各说各话永远不会改善问题。

柯文哲写道，“我们固然要团结世界上以平等待我之民族共同奋斗；也不该只图个人党派之私利，操弄意识形态，却置民众的安危于险途”。“唯有克服私利与意识形态、远离意气之争，不在自己同胞中制造敌人，台湾才能安定永续、继续前行！”

柯文哲呼吁蔡英文，“相互尊重、善意对话，这是双方共同的责任”，他说，这些年来，只看到执政的民进党一再为执政不力去操弄人民恐惧、反中情绪，不断打压政敌、扣人红帽，看不到一点愿意对话的空间。

柯文哲也向中国大陆喊话，他说，希望中国（大陆）的强盛，对内带来更多人民福祉、对外更多尊重包容，开启和平对话，而不是动辄威吓，以武力相逼，“从根本上否定中华民国与台湾的存在，那只会让台湾逃得愈远。”

柯文哲说，“我们不分党派，以台湾为荣，希望台湾有国际空间。但中共动辄以武力恫吓、打压台湾的作法，根本违反了台湾人民的意志与心声。”

柯文哲说，过去的历史中，两岸曾经同属一个中国；但两岸分裂分治超过120年，也是事实。台湾人民在各种挑战之下，已经站稳脚步，展现韧性，创造举世瞩目的经济奇迹。他呼吁中国大陆，政治上应趋向民主、自由、多元、开放、法治、人权这些普世价值。