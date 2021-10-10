陈茂波：香港将“南金融、北创科”双重心布局

香港特首林郑月娥在新一份《施政报告》中公布“北部都会区”发展策略，财政司司长陈茂波指出，在“南金融、北创科”的发展布局下，香港的南北两端将呈“哑铃式”发展，盛载着两大经济引擎。

据星岛日报报道，陈茂波今天在网志中写道，这个“南金融、北创科”的“双重心布局”，将更有效配置珍贵的土地和人才资源，引领相关的基建、设施和服务配套，营造更便捷宜居的生活和工作环境。

陈茂波指出，“南北并驾”的布局与发展，有四方面的意义，分别是更好的融入国家发展大局、产业发展更均衡合理、解决土地房屋供应短缺问题，和生活出行的合理布局。

他还表示，在南北两端的中间，还有东西两大走廊，分别是在西边连接新界西北和大屿山，运输物流便捷的“西部经济走廊”，及在东边连接九龙东、新界东至北部都会区、涵盖了三所大学、科学园、大埔工业村及港深科技园的“东部知识及科技走廊”。

陈茂波总结指，回归二十多年，香港的发展几经波折，经历了几个经济周期的起跌、政治层面变本加厉的虚耗空转，以及外部势力的干扰侵害。现在得来不易的环境，提供了良政善治的黄金窗口。

而土地房屋是香港社会最尖锐的矛盾，他形容现在已步入攻坚克难的阶段。特区政府必须全力以赴、全速去做，力求在三至五年渐见成效，让市民能看得见转变、感受得到改善。