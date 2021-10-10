台学者吁两岸建危机管控机制

台湾总统蔡英文今天就两岸关系重申维持现状主张，指台湾会全力阻止现状被片面改变。台湾学者赵春山分析，两岸当前无沟通管道，易产生“战略互疑”，呼吁建立危机管控机制。

据台湾中央社报道，资深两岸学者、淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山今天接受中央社采访时指出，蔡英文的两岸政策是“抗中保台”，北京则是“反独促统”，双方在两岸关系上有不同的政策定位，追求的目标也不一样。

赵春山分析，台湾忧心中共的“反独促统”会影响及危害到台湾的生存，中共则担心“抗中保台”会影响其两个百年目标的发展。在两岸认知出现差异且缺乏沟通情况下，容易产生“战略互疑”，升高“敌意螺旋”。

赵春山分析，中国大陆在“反独促统”主张下，以及美国等所谓的“外部势力干预”时，会对台进行军事、外交、经济等施压，而台湾则是诉诸国际力量。从蔡英文的演说来看，就是把台湾的安全与区域安全进行连结。

赵春山指出，两岸各自因受到疫情及经济等影响，双方还是会以处理内部问题为优先。然而当前以中美关系为首的国际情势充满未知数，连带让两岸陷入不确定性。虽然两岸维持“冷对抗”局面，但也不能排除未来会有擦枪走火的可能性。

赵春山建议，两岸还是应该建立危机管理机制，藉由海峡交流基金会、海峡两岸关系协会来讨论水果、疫苗等议题。两岸民间交流也不要受政治僵局影响。