《长津湖》大卖 网民吁吴京捐钱

今年中国国庆期间，一部以长津湖战役为题材的故事片《长津湖》受到观众热捧，主演演员吴京也因此名利双收。不过，有网民最近呼吁吴京将赚得的“爱国财”捐出去。

据界面新闻转述电影信息平台猫眼专业版数据报道，截至今早10时21分，《长津湖》总票房已突破39亿元（人民币，下同，约7.8亿新元），位列中国影史票房榜第七位。

快科技则估算，如果以13亿元投资成本来估算，《长津湖》制片方己获利2900万元。

对此，有网民呼吁《长津湖》片方与演员捐出收益所得。有网民说：“吴京老师靠爱国生意赚那么多钱，捐点钱支援国家建设，不过分吧。”

甚至有网民批评《长津湖》的票房成功，是拿阵亡士兵的死来赚钱，片方与拿高片酬的主演演员“做爱国生意”、“吃爱国红利”、“吃人血馒头”。另据观察者网报道，网上甚至开始流传一份“倡议书”，称《长津湖》主演吴京及剧组应将全部票房收入捐给志愿军老兵。

不过，也有网民持不同看法，批评这种所谓“倡议”根本就是“道德绑架”：“爱国的人挣钱≠发爱国财”、“如果拍战争片就是吃人血馒头，那以后革命历史题材都别拍了。”

据报道，“被逼捐款”对于吴京来说，已经不是第一次了。

2017年8月，吴京主演的《战狼2》大火，当月8日，四川阿坝州九寨沟县发生7级地震，吴京发微博为灾区祈福后，一些网民以票房大卖为由，逼吴京捐款。

