李家超：全力支持特首施政　

香港政务司司长李家超表示，他会全力支持行政长官施政，积极统筹跨局和跨部门不同领域工作，推展和落实各项举措。

李家超今天在网志（博客）中表示，特首林郑月娥于周三（6日）发表任内第五份《施政报告》，也是迎来《香港国安法》和修改选举制度的双重制度保障下的首次《施政报告》，连同《附篇》合共提出约310项新措施，勾划出香港未来的发展蓝图。

他说，《施政报告》以高瞻远瞩的眼光和砥砺奋进的决心谋划香港未来，获得多方面正面评价。他会全力支持特首施政，积极统筹跨局和跨部门不同领域工作，推展和落实各项举措。

李家超也提到，《施政报告》以“一国两制”行稳致远作为开篇，阐述“一国两制”，维护国家安全及特区宪制秩序的重要性，包括落实基本法第23条的本地立法、订立香港网络安全法例和打击在社交媒体散播假新闻和仇恨言论等。

李家超表示，他会要求相关政策局定期汇报工作，领导基本法推广督导委员会加强《宪法》、基本法及国家安全教育，推展落实公职人员的宣誓要求。

至于《施政报告》指政府正积极推进“通关”工作，李家超今天在网志中说，上月26日他率领港府团队与中国大陆相关单位及专家进行了疫情防控工作对接会议。双方坦诚交换了逐步有序恢复“通关”所涉事宜的意见，以及研究“通关”以后可能产生的风险。

李家超强调，已要求相关局长全力跟进工作，包括创科局会制定健康码、食卫局会牵头再强化检测、个案追踪、防范社区传播等措施，创造“通关”有利条件，争取尽快与大陆相关单位举行第二次对接会议。

