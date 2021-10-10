两岸学者解读：蔡英文“双十”讲话将加深两岸政治对抗

台湾总统蔡英文今早在双十节演讲中说，台湾人民绝不会在压力下屈服、确保没有人能逼迫台湾走向北京设定的路径，台湾也会全力阻止现状被片面改变。她也对内呼吁各党派放下成见，在公共议题凝聚共识。

海峡两岸的受访学者认为，面对中共总书记习近平昨天在辛亥革命110周年中重申和平统一，北京预料也将继续以武防独和促统的当下，蔡英文的强硬回应，无异对外加深两岸政治对抗，也无助对内鼓舞士气和团结人心。

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》说，蔡英文的谈话，显然错判国际形势。

“习近平的谈话强调和平统一，目的是压制国内的武统声浪。蔡英文如今还在维持‘以武拒统’的基调，就像外交部长吴钊燮最近扬言台湾会‘战到底’，同样都是对国际形势预判错误，连绿营立委都批评没必要‘引战’。现在中美正从对抗走向对话，美国至今只承诺协助台湾自我防卫，国际上军事围堵中国大陆的势头也趋冷了。台湾若继续希望联美制中，就是继续挑衅大陆。”

陈一新认为，蔡英文号召内部团结对外，也是“没招了”。“若要团结内部，就该早点准备，不会以台湾总统，而非中华民国总统身份发表文章。如今在蓝军紧盯批评下，才勉强在双十演说中提了六次中华民国、三次中华民国台湾。”

大陆学者、两岸关系和平发展协同创新中心主任及厦门大学特聘教授刘国深也认为，蔡英文的讲话充满对抗气息，加深了两岸政治对抗。

“她的讲话中，国家与政权不分，对两岸关系的缓和没有任何助益。尤其是以中国来称呼大陆，也将中华民国与中华人民共和国并称，分裂国家的立场昭然若揭，未来的两岸关系不容乐观。两岸本可以在共同的政治交集基础上共同商议统一的道路，如今既然摆明了要分裂国家主权和领土完整，大陆方面自然就会独自扛起维护国家主权和领土完整的责任。”

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌教授也表示，台湾并没有与大陆对抗的实力。“蔡英文的谈话是希望对内鼓舞士气，但其实只是走夜路吹口哨，壮自己的胆而已。决定两岸未来的棋手是北京和华盛顿。北京如今也已经有毅力、决心和能力解决两岸问题，只是还没有行动而已。”

杨开煌指出，目前让大陆按下武统“暂停键”的，是大陆海军仍在积累将外国势力逼出第一岛链的实力，以及民间在国民党主席选举中呈现的“残破的中国心”。他认为大陆领导人的目前态度是“只要和平统一还有百分之一的可能，就要尽百分之百的努力”。（联合早报台北特派员温伟中）