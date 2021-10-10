贵州毕节官员举报外媒负面报道受表彰

中国贵州毕节市官方说，当地一名官员因举报了境外反华媒体潜入当地非法采访报道脱贫攻坚的负面信息，而获得上级表彰和奖励。

据澎湃新闻报道，中共毕节市委员会宣传部所属的微信公号“毕节发布”发文指，该市多名机关干部因举报涉及国家安全重要线索受表彰奖励。

文章说，今年一名官员举报了境外反华媒体持续潜入毕节市非法采访报道当地脱贫攻坚领域的负面信息，并在境外炒作；事后，这名官员受到中国国家安全部和贵州省国安厅的精神表彰和物质奖励。

不过，文中并未披露该境外反华媒体的名称。

据中国央视9月报道，国务院第八次大督查第十五督查组在贵州省毕节市纳雍县开展督查工作时，发现该县计划自2015年起投入1000万（人民币，下同，约200万新元）财政专项扶贫资金，和当地企业合作建设省级农业示范园区，但开建不久项目即烂尾，导致已投入的862万元扶贫资金白白投入，上百亩永久基本农田荒废五年多，还拖欠村民土地流转金57万元。

据报道，第十五督查组目前已责成纳雍县组成专班，对问题进行深入彻查和责任倒查。

另一方面，“毕节发布”的文章也说，去年毕节市某机关干部举报了可疑人员通过互联网，以利诱、招聘、交友等欺骗手段，“勾联策反我党政部门人员实施间谍窃密行为”。同时，当地某县区机关干部也举报了个别背景特殊的境外公司和人员，通过所谓项目合作名义，“搜集我科技领域情况”。

目前，这篇文章在“毕节发布”微信公号已找不到，不过澎湃新闻、共青团中央微信公号等都有转载。