国台办：台湾前途由全体中国人民共同决定

针对台湾总统蔡英文今天上午的“双十”讲话，大陆国台办回应批评，该讲话鼓吹“台独”、煽动对立，割裂历史、扭曲事实。同时，国台办发言重申北京的“和统”主张，表示愿在“一个中国”基础上解决两岸分歧。

在上午的双十讲话中，蔡英文提到两岸关系时，强调“绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”，台湾会确保“没有人能逼迫我们走向中国（大陆）设定的路径”。她更出人意料地提到，“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，学者分析，这已踩到“两国论”的边缘。

据央视新闻客户端消息，国台办发言人马晓光稍后回答记者提问时回应，台湾是中国的一部分。马晓光说，1949年以来，尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变也不可能改变，中国主权和领土从未分割也决不允许分割。

马晓光指责：“民进党当局勾连外部势力，挟洋自重，疯狂谋‘独’挑衅，不断制造事端，其所谓‘维持现状’不过是企图瞒天过海、欺骗世人。当前，民进党当局的谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源，是台海地区和平稳定的最大威胁。我们打击遏制‘台独’，是针对民进党当局和‘台独’势力的倒行逆施，绝不是针对广大台湾同胞。民进党当局挑拨离间，混淆视听，欺骗不了岛内民众和国际社会。”

他重申：“我们主张和平统一，以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾在内的中华民族整体利益，我们愿意在一个中国原则基础上解决两岸分歧，推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。”

马晓光称，坚持“九二共识”、反对“台独”是两岸关系的共同政治基础，“民进党当局否认‘九二共识’，破坏对话基础；谋求‘台独’分裂，关闭了两岸对话的大门。这难道不是改变现状！如果这也叫‘善意’，那还有什么叫‘恶意’？如果这不是‘冒进’，什么是‘冒进’？”

他继续指责，民进党当局上台以来，施政无能，民生哀怨，却耽于制造族群矛盾，分化台湾社会，大搞“绿色恐怖”，疯狂打压异己。推进“去中国化”“渐进台独”，强行割裂台湾民众与中华文化和中华民族的血肉联系，极大伤害了广大台湾同胞的根本利益。如果把这样的“台独”民粹包装成所谓“民主自由”，吹嘘所谓“台湾越来越好”，也太低估台湾民众的智商。

马晓光说，实现祖国完全统一是海内外中华儿女的共同愿望，是中华民族的共同意志。台湾是祖国的宝岛，是包括2300万台湾同胞在内的全体中国人民的台湾，台湾的前途由全体中国人民共同决定。

他说：“民进党当局乞怜、勾结外部势力，搞对抗、拒统一、谋‘台独’、走绝路，不过是谋一党之私，裹挟不了2300万台湾人民的意愿，更阻挡不了历史演进的大势。祖国必须统一，也必然统一。我们愿与广大台湾同胞和衷共济、团结向前，粉碎任何‘台独’图谋，共创祖国统一、民族复兴美好未来。”

关键词 : 台湾省国台办民进党台独中国