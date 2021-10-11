中国军方批印度不合理不实际要求增加谈判困难

中国军方指责印度在最新一轮的军长级会谈中，坚持不合理与不切实际的要求，为谈判增加了困难。印度则反指中国单方面尝试改变中印边境地区现状。

据“西部战区”微信公众号提供的信息，中国人民解放军西部战区新闻发言人龙绍华介绍，中印两军昨天（10日）在莫尔多/楚舒勒会谈点中国一侧举行第十三轮军长级会谈。

龙绍华说，中国在会谈中“从维护中印两国两军关系大局出发，为推动边境局势缓和降温做出了巨大努力、充分体现了诚意，但印方仍坚持不合理也不切实际的要求”。

龙绍华强调，中国维护国家主权的决心意志坚定不移，希望印方不要误判形势，珍惜当前中印边境地区来之不易的局面，恪守两国两军有关协议协定和共识，切实拿出诚意和行动，与中国一道共同维护边境地区和平安宁。

印度外交部则在官网新闻稿中说，解决拉达克东部地区实际控制线沿线尚未解决的问题，是印中双方讨论的重点，并指实际控制线沿线局势“是中国单方面企图改变现状，违反双边协议造成的”。

印度呼吁中国在尚未解决问题的地区采取适当措施，以恢复实际控制线西段沿线的和平与安宁。“这也符合两国外长在杜尚别会晤时提供的指导，双方当时一致认为，应尽早解决余下问题。”印度认为，解决与这些地区有关的问题，将促进双边关系取得进展。

印度说，印中未能在此次会谈中解决这些问题，是因为中国不同意印度所提出的建议，并称这些建议具有建设性，中国也无法提出任何前瞻性（forward-looking）建议。

不过，印度外交部也说，双方同意保持沟通，并确保实地局势稳定。“我们期待中国方面从双边关系的大局出发，在全面遵守双边协议和议定书的基础上，努力早日解决余下问题。”

中印去年在喜马拉雅山脉有争议的边界上发生了几十年来最严重的冲突后，双方展开多次军事会谈，外长和防长之间也分别举行会议，但边境问题和冲突尚未完全结束。

中国国外长王毅今年7月与印度外长苏杰生会面时，力主两国不要在敏感争议区采取任何单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。

法新社本月3日报道，印度军方指中国向两国边界地区派遣大量部队，印度为此感到担忧，并作出相应部署。

印度媒体News18之后在8日引述政府高层消息人士报道，200名中国军人在前一周从西藏进入印度，并试图破坏无人防守的碉堡后，一些军人在中印边境地区被印度士兵拘留，后来获释。

《中国日报》隔天引述中国军队消息人士报道，中国边防部队9月28日对中印边境地区的东章地区进行例行性巡逻时，“遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回”。“西部战区”微信公众号转载了这则报道。

消息人士强调，东章地区是中国固有领土，中国边防部队在自己领土上组织巡逻完全合理合法，并指责印媒关于中国士兵越线被扣的炒作子虚乌有，印度在此次事件上蓄意挑衅在先，歪曲抹黑在后，严重违反双边协议协定，责任完全在印度。

消息人士也呼吁印度切实遵守双边协议协定，严格管控和约束一线部队，与中国一道共同维护边境地区和平稳定。