陆委会批国台办无建设性批判加深两岸隔阂

中国大陆国台办昨晚（10日）指责台湾总统蔡英文的“双十”讲话鼓吹台独、煽动对立且割裂历史，台湾陆委会就此强调，两岸没有任何从属关系，并反指国台办归责及批判污蔑毫无建设性，只会加深两岸隔阂与认知差距。

陆委会在网站发出的新闻稿中说，蔡英文的谈话展现两岸政策的一贯性，“传达台湾2300万人民坚定的决心意志”，并呼吁北京扬弃敌意思维，及以武力解决争议的手段，也强调台湾的主权也绝不容任何恶意挑衅诋毁。

陆委会也说：“北京当局应务实面对蔡总统提出的‘四个坚持’，必须认清国际社会及台湾人民对其强制行径的反对并调整作为，真正承担促进台海和平繁荣应尽之责。”

蔡英文昨天在双十节演说中首次提出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，并强调海峡两岸分治后历经72年，形成了“中华民国台湾”的国家样貌，拒绝北京逼迫台湾走向其设定的路径。

蔡英文也提到构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”中，包括“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”。

国台办发言人马晓光昨晚通过书面回答记者的方式说，坚持“九二共识”、反对台独是两岸关系的共同政治基础。“民进党当局否认‘九二共识’，破坏对话基础；谋求‘台独’分裂，关闭了两岸对话的大门。这难道不是改变现状！如果这也叫‘善意’，那还有什么叫‘恶意’？如果这不是‘冒进’，什么是‘冒进’？”