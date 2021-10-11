解放军闽南海域抢滩登陆实战演练

台海两岸情势持续紧张之际，中国大陆解放军陆军第73集团军某合成旅在闽南（福建南部）某海域组织进行抢滩登陆实战演练。

据中国央视军事昨天（10日）在官微发布第73集团军某合成旅抢滩登陆实战演练的视频，并称冲锋舟速度更快，可搭载人员更多，此次演练探索轻型舟艇远距离航渡登岸的作战模式，利用无人装备、激光交战系统，全方位锤炼部队抢滩登陆作战能力。

中国央视军事指，此次演练探索轻型舟艇远距离航渡登岸的作战模式。（央视军事视频截图）

报道指，该旅将操舟手、突击手、爆破手等不同专业人员合理编组多支小队，分多波次抢滩，执行不同阶段作战任务。

视频显示，士兵们接到命令后迅速请领武器装备，分波次机动至目标地域。演练中，先遣组在烟雾手雷掩护下率先上岸，利用烟雾为后续小队指示安全登录位置。

视频指，现场融合多型无人装备，利用无人艇、无人机投放炸药，有效破除岸滩多种障碍。期间兵分多路，利用“奇袭爆破，包抄合围”等方式同时占领多处防御阵地。同时，火力分队迅速构设临时炮兵阵地，建立防御线，保障后续纵深攻击梯队加入战斗。

解放军陆军第73集团军某合成旅在闽南某海域组织进行抢滩登陆实战演练。（央视军事视频截图）

中国大陆近期不断加大对台军事施压，在今年国庆期间的五天内派出约150架次军机进入台湾西南防空识别区，舆论中“武统”声浪再度升温。

中共总书记习近平前天在辛亥革命110周年纪念大会上重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益，展现较柔和姿态，但他也誓言一定要实现“祖国完全统一的历史任务”，并对台独发出严厉警告。