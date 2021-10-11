前恒大首席经济学家：曾谏言降负债被批

中国东吴证券首席经济学家、前恒大集团首席经济学家兼恒大经济研究院院长任泽平透露，他曾向恒大高管谏言，提出要降负债、反对多元化扩张，但却在一次公司干部大会上大受批评。

中国恒大集团目前负债3000多亿美元（4058多亿新元），是全球负债最多的房地产开发商。

任泽平今天（11日）早上在微信公众号“泽平宏观”发文，指自己2017年12月刚入职恒大没多久后，就发现恒大负债率已大幅升至86.25%，并计划大举多元化扩张。

他称，当时希望能够谏言，给这家企业、这个行业乃至社会做出贡献。因此他“当着公司几位主要负责人的面谏言降负债、反对多元化（扩张）”。但公司并未采纳。

任泽平回忆：“（我）在一次公司干部大会上大受批评，而且还批评了很长一段时间，大致的意思就是我格局不够、认识不到公司重大战略”。

他说，2020年下半年，他觉得已经做了应有的谏言和努力，但由于言不为用，难以融入。加上判断中国调控地产的决心和力度很大、房地产的时代要过去了，学术研究更加适合自己，所以提出了离职。恒大在今年3月批准。

另据中新经纬报道，中国经济学家刘胜军9月初发文，指责任泽平以1500万（人民币，314万新元）年薪忽悠了恒大创始人许家印。刘胜军称，许家印缺乏的不是胆量，而是理性，而任泽平的特点则是“煽情”“忽悠”“见风就是雨”“很会吹牛”。

刘胜军还称，恒大陷入困境的原因是过度扩张导致资金链出问题。而此时的恒大最不需要的便是任泽平这种“鸡血”式支持。但任泽平加入恒大后，发表一系列鼓励观点，这种预测让许家印胆子更大。