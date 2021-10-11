中国官媒指游戏企业是防沉迷工作主体

中国官媒《人民日报》再就防止青少年沉迷网络游戏发声，指青少年进入网游的第一道关口仍存漏洞，各方面应及时封堵，并强调“游戏企业是防沉迷工作的主体”。

《人民日报》今天（11日）发表题为《让未成年人远离网游沉迷》的时评文章说，网络游戏防沉迷系统的推行，针对的正是未成年人的沉迷现象，但一些网络交易平台上存在游戏账号租卖业务，用户可通过租号、买号等途径绕过监管，无限制玩网游。这意味着青少年进入网络游戏的第一道关口仍存在着漏洞，值得引起重视。

文章指，一些游戏交易平台近期相继发布声明，称已采取严格措施禁止未成年人利用游戏交易平台买卖和租赁游戏账号，应当明确的是，“游戏企业是防沉迷工作的主体，必须积极履行社会责任，为下一代的健康成长负责，切实推动行业健康发展”。

文章也提及，监管部门出台相关政策的落地见效，将有利于推动防沉迷工作取得更好社会效果，对于租卖游戏账号乱象，也应强化监管、着重治理，及时堵住防沉迷的漏洞。

文章也敦促家庭和学校承担好监护守护职责，共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境。

文章指出，有些未成年人使用家长身份信息注册游戏账号，使得时段时长限制无法发挥作用，显示出加强家庭监护的重要性，因此，家长应严格执行相关要求、改善亲子关系，引导孩子形成良好用网习惯。

文章最后强调，网络游戏沉迷是社会问题，防沉迷工作是系统工程，社会各有关方面应不断完善制度，及时封堵漏洞。

网络游戏已发展成中国一大产业。据统计，2020年中国游戏市场实际销售收入达2786.87亿元人民币（约585.9亿新元），游戏用户数量达6.65亿人。《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，当前使用互联网的未成年人中有62.5%会经常在网上玩游戏。

针对未成年人沉迷网络游戏的问题，中国国家新闻出版署在今年8月发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，规定网络游戏企业除了星期五至星期天和法定节假日的每晚8时至9时，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务，被称为“最严网游新规”。

《通知》也要求严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

占据中国游戏行业半壁江山的腾讯当时表态称，会严格遵守主管部门的最新要求，积极落实。