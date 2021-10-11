环时：民进党政府长期贿赂索马里兰

中国大陆官媒《环球时报》今天（11日）引述消息人士报道，台湾执政的民进党政府与索马里兰互设代表处，长期向索马里兰有关政客及家族提供巨额贿赂。

报道批评，民进党政府长期以来惯用卑劣手段渗透、收买、拉拢有关国家和地区政客，为其在国际上兜售“台独”伎俩提供便利，勾结反华势力主动充当反华棋子。

知情人士透露，台湾国际合作发展基金会与索马里兰信息与通信技术部合作的“电子化政府计划”“索马里兰创新园区”等项目都存在不可告人的利益输送。

报道并没有披露关于“长期贿赂”与“不可告人利益输送”的相关证据与细节。

2020年8月，台湾与索马里兰互设代表处，中国大陆外交部发言人赵立坚在当年8月18日的例行记者会上说，中方坚决反对台湾同索马里兰互设官方性质的机构或进行任何形式官方往来。

美国媒体《美国瞭望》曾刊登文章称，台驻美经济文化代表处每年向美布鲁金斯学会、美国进步中心、新美国安全中心、战略与国际研究中心、哈德逊研究所五家智库暗中提供金钱。仅2019年，上述机构每家从台所获金额为5万到50万美元不等，机构及其研究人员发表鼓吹美对台军售、与台洽签经贸协议、提升美台关系等文章时，未按利益冲突政策公开台提供资金情况。

匿名学者接受《环球时报》采访时说，民进党政府长期以来打着学术交流幌子，散布“台独”错误言论，欺骗国际舆论，服务其政治图谋。希望国际社会与岛内民众识破和抵制民进党政府“台独”图谋，坚持一个中国原则，为台海和平稳定发挥积极作用。“靠在国际上花钱买、编谎言，改变不了‘台独’注定失败的下场，损害的是2300万台湾民众的利益和他们本应在国际上作为中国人享受的尊严。”