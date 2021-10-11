习近平将视频出席《生物多样性公约》缔约方领导人峰会

中国国家主席习近平明天（12日）将以视频方式出席《生物多样性公约》缔约方大会领导人峰会并发表讲话。

据新华社报道，中国外交部发言人华春莹今天宣布上述消息。

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议今天将在云南昆明开幕，会期到本月15日。

COP15会议将分两阶段在昆明召开，第二阶段会议将在2022年上半年举行。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。

第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在第二阶段会议审议和决定。

联合国《生物多样性公约》秘书处新闻官刘思佳昨天说，2010年国际社会制定了2011至2020年全球生物多样性保护目标，即“爱知目标”。从全球看，“爱知目标”的20个行动目标没有一条完全实现，仅有六目标部分实现，国际社会对“2020年后全球生物多样性框架”寄予厚望。

1993年正式生效的《生物多样性公约》是一项具有法律约束力的国际条约，主要目标包括保护生物多样性、可持续利用生物多样性等。

中国是最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一。截至目前，公约共有196个缔约方。缔约方大会是公约的最高议事和决策机制，每两年召开一次。

中国国务院新闻办公室本月8日发表《中国的生物多样性保护》白皮书，强调中国一贯高度重视生物多样性保护，不断推进生物多样性保护创新发展，取得显著成效，走出了一条中国特色生物多样性保护之路。

白皮书指出，面对生物多样性丧失的全球性挑战，中国坚定践行多边主义，积极开展生物多样性保护国际合作，为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧，与国际社会共同构建人与自然生命共同体。

中国生态环境部副部长赵英民8日在发布会上谈及中国在20项“爱知生物多样性目标”上的执行和完成情况时说，20个“爱知目标”当中，中国三个目标进展超越预期，13个目标取得关键性进展，四个目标取得阶段性成绩，“爱知目标”执行的总体情况好于全球平均水平。