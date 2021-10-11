蚂蚁注册资本金增近五成至350亿人民币

中国蚂蚁集团将注册资本增至350亿元人民币（73.6亿新元），与去年准备上市时披露的237.8亿元相比，增幅接近50%。

据中国国家企业信用信息公示系统网站显示，蚂蚁科技集团注册资本从约238亿元人民币增加至350亿元，核准日期为9月30日。

蚂蚁集团发言人在回复彭博社的询问时说，蚂蚁集团根据有关规定增加了注册资本，以更好地支持未来发展，并表示这部分资金源于公司的资本储备，公司未进行任何筹资活动或向投资者募集资金。

据彭博社的分析，在中国对科技企业开展强有力的整顿后，此举标志着蚂蚁集团在业务整改和达到严格的监管要求方面又迈出了重要一步。蚂蚁集团已同意向金融控股公司转型，意味着将受到类似银行的监管。

蚂蚁集团去年底的首次公开募股（IPO）被监管叫停，此后便在监管要求下整改其支付、小额贷款等核心业务，包括蚂蚁集团旗下支付宝需与其他支付服务互联互通、小额贷款平移至消费金融公司等。

10月初，支付宝宣布与中国银联互联互通工作进展，称向后者开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家；蚂蚁集团旗下类信用卡产品花呗9月下旬称，花呗正在有序推进接入中国央行征信系统，目前已有部分用户可在自己的信用报告中查询到相关记录。