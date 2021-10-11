北京将为多孩家庭优先配租公租房

中国北京市朝阳区将启动面向“未成年子女数量较多”轮候家庭组织选房。这是北京首批多胎家庭直接配租公租房。

综合新京报及第一财经报道，北京市住建委今年8月发布《关于加强公共租赁住房资格复核及分配管理的通知》称，为落实鼓励生育政策，未成年子女数量较多的轮候家庭可优先配租公租房。

“未成年子女数量较多”家庭，指的是两人及以上未成年子女的家庭。据统计，目前在北京全市公租房轮候家庭中，有两个及以上未成年子女的家庭近3000户。

按照《通知》规定，这些家庭可纳入公租房直配模式范围，区住房保障管理部门可结合本区实际，直接发放选房通知单组织选房。

据报道，朝阳区本次发布的信息则是根据上述文件精神，结合朝阳区实际情况，对取得公租房备案资格且尚未配租配售的未成年子女数量较多的家庭，以直接发放选房通知单的方式组织选房。

按照北京公租房的申请条件，轮候家庭的家庭年收入需符合相关规定。具有北京市户籍的申请人，家庭人均住房使用面积15平方米（含）以下；三口及以下家庭年收入10万元（人民币，下同，约2.1万新元）及以下、四口及以上家庭年收入13万元及以下。

根据朝阳区的公告，本次配租房源涉及两个公租房项目，分别为位于朝阳区垡头地区的燕保·北焦家园和位于朝阳区黑庄户乡的燕保·双桥家园项目。



燕保·北焦家园房源面积区间为56.60-65.23平方米，租金标准为每月每平方米60元，燕保·双桥家园项目房源面积区间为46.47-52.22平方米，租金标准为每月每平米42元。



有分析人士认为，北京朝阳在中国全国首个落实了三胎家庭公租房配租政策，具有很好的示范效应。

在人口出生率持续下降和老龄化加剧的背景下，中国不断放开人口政策。今年5月31日召开的中共政治局会议指出，将实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

在三胎政策和住房政策的结合方面，中国国务院今年7月发布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》明确，地方政府在配租公租房时，对符合当地住房保障条件且有未成年子女的家庭，可根据未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾。

随后，中国多地推出生育补贴措施鼓励生育。四川省攀枝花市7月发布《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，文件提及对今年6月12日及以后生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子三岁。

甘肃省张掖市临泽县上月则直接从育儿的“最大成本”住房切入，对生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，在城区购买商品房时给予四万元的政府补助。

