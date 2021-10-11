香港部分学校要求课外活动导师签遵守国安声明

社工及课外活动导师披露，不少中小学要求他们到校举办活动或讲座前，先签署声明，表明会遵守《香港国安法》、不可在校内进行政治活动或发表宣示政治立场的言论等。

据香港《明报》今天（11日）报道，有青少年服务前线社工说，今年7月起有官立中学要求校外机构入校举行活动前，签声明表明遵守国安法及《基本法》，“意思是违者自负”，之后其他中小学相继要求签声明，“基本上不签声明无法入校”，有的学校甚至要求社工每次入校都签声明。这名社工说，大家都明白要守法，但签声明对社工构成压力。

社工也称，有的学校现在会事先审查及检查活动内容，例如索取生涯规划讲座的投影片。有的学校甚至有不建议邀请的讲者名单，名单包括常评论时政的学者。

另有为学校提供自然环境相关课外活动的导师称，以往到学校包括官校举办活动时，毋须签署有关国安的声明，校方在活动前也没预先审阅讲稿。不过，这名导师所任职的机构首次接到一所学校的要求，导师进校前要签声明，条款包括严格遵守国安法，不可在校策划或进行政治活动，不可利用服饰宣传个人政治倾向。

香港教育局回应时说，政府机构就维护国家安全、推展国家安全教育，已为学校提供详细的行政和教育指引。学校已按情况制定工作计划，并会尽快落实各项相关措施。

教育局今年2月向当地学校发通告及《国家安全：学校具体措施》指引，提及学校须适时检查和监察教师和非教学人员的表现及所聘用的校外服务。香港社会工作者总工会相信，学校是为了自保才这么做。