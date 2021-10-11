港女督察殉职案 广东警方抓获嫌疑人

香港水警高级督察林婉仪上月底在屯门沙洲执勤追截走私快艇期间、执法艇被走私快艇撞翻，林婉仪落水殉职，广州市公安机关已抓获两名涉嫌撞翻水警巡逻艇的嫌疑人。

香港水警一艘快艇上月25日在沙州一带水域进行反走私行动期间，被一艘走私快艇刻意猛撞船尾后翻沉，四名警员全部落水，其中三人受伤获救，但林婉仪失踪，搜寻队两天后才在大屿山二澳发现林婉仪的遗体。

据《羊城晚报》报道，广东省公安厅今天（11日）在新闻发布会上通报粤港水域执法联合行动及案件侦办等情况。

广州市公安局副局长杨炳升说，9月25日，香港警方在沙洲一带海域清查走私船舶时，一艘执法艇被走私快艇（俗称“大飞”）冲撞，导致四名警员落水，其中林婉仪不幸殉职。

广东省公安厅随后接到香港警方的协查通报，指定广州市公安局立案侦查。广州市公安局调查后锁定两名广州男子邓某彪及邓某桥为重大涉案嫌疑人，及其涉嫌走私的团伙成员，并于本月1日、2日在广东省阳江市、增城区先后抓获邓某彪、邓某桥等人，查获冲撞香港水警巡逻艇的涉案快艇。

另据香港东网报道，香港有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东今天说，被捕两人同属一个跨境海上走私集团成员，案发当日正在有关水域进行走私活动。

两被捕男子涉嫌在事发当日驾驶一艘装有六个舷外引擎的走私冻肉快艇，以时速40至50海里高速向香港水域行驶，两艘水警小艇见状亮起蓝灯并响警号，要求快艇停下，但两名男子无视警告继续危险行驶，随后在距离香港水域边界约300至500米位置突然向左转向90度，畜意撞向林婉仪所乘坐的水警小艇，导致林落水失踪最终殉职。

香港警方随后从9月底起，联同海关、食环署、卫生署等部门，在香港多区及多个海上走私热点高调执法，打击走私集团，扫荡多家娱乐场所。警方在过去两周的行动中拘捕365人，经初步调查相信其中35人与海上走私活动有关，他们也都有黑社会背景。

何振东强调，警方将继续与内地执法部门及香港不同部门合作，务求锁定所有涉案走私集团成员，将他们绳之于法。