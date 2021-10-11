网民发侮辱志愿军英烈言论被江西警方行拘

继中国前知名媒体人罗昌平因发布“侮辱英烈”言论被刑事拘留后，又有中国网民因在网上发布侮辱抗美援朝志愿军英烈的言论被行政拘留。

江西南昌新建公安微信公号今天（11日）发布警情通报称，本月8日接群众举报，网名“左右的佑佑”在新浪微博发布侮辱抗美援朝志愿军英烈的言论，造成不良社会影响。

南昌市公安局新建分局接报后开展调查，并于当日依法传唤42岁男子左某东，其新浪微博名为“左右的佑佑”。

通报指，左某东对其在新浪微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳，公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，对他作出行政拘留十日的处罚。

“左右的佑佑”在新浪微博所发布内容目前已搜索不到，但根据网民转发的截图，“左右的佑佑”曾在微博转发有关罗昌平将志愿军“冰雕连”称为“沙雕连”的帖子，发问说，“沙雕连不能说？”并连发三次“沙雕连”字眼。

此前，罗昌平于本月6日在其个人社交账户上将在长津湖战役中冻死在伏击阵地上的志愿军“冰雕连”称为“沙雕连”，在网络用语中，“沙雕”是个侮辱人的粗鄙词汇。

海南三亚警方随后以涉嫌“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”将罗昌平刑事拘留，三亚市城郊人民检察院8日晚再以侵害英雄烈士名誉、荣誉的违法行为民事公益诉讼对其立案并展开调查。

根据中国《英雄烈士保护法》，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的言行，有可能承担民事责任、治安管理处罚，以及被追究刑事责任。

