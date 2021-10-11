江苏检察机关对彭波提起公诉

中共原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波涉嫌受贿一案，中国国家监察委员会已调查终结，并由江苏省无锡市人民检察院向江苏省无锡市中级人民法院提起公诉。

中国央视新闻客户端今天下午报道上述消息，并称检察机关在审查起诉阶段告知了彭波享有的诉讼权利，并讯问彭波，听取辩护人的意见。

据报道，检察机关起诉指控彭波利用担任多个职务便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为他人在企业经营、控制网络负面信息等方面提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

8月中旬，中共中央纪委宣布严厉处分七名省部级高官，当中包括彭波；他们都被中纪委开除党籍，并移交司法机关处理。

据中纪委官网当时发布的消息，彭波涉及的问题包括：“理想信念坍塌、对党不忠诚，背离党中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理，公器私用、靠网吃网”，“大搞权钱交易，为亲属经营活动谋取利益；利用职务便利为他人在企业经营等方面谋取利益，并非法收受巨额财物”。

今年64岁的彭波毕业于北京大学，曾长期在媒体任职，历任中国青年报社国际部副主任，中华工商时报社副总编辑，中国青年杂志社总编辑、社长，中国青年出版总社副社长、副总编辑兼共青团中央网络影视中心总编辑等职。

2006年5月至2012年8月，彭波任国务院新闻办（中央外宣办）五局副局长、九局局长、十局局长。2012年9月，彭波升任国家互联网信息办公室专职副主任，2015年8月，彭波转任中央政法委网络舆情应对和依法处置协调小组组长，中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任等职，创办了中央政法委微信公号“长安剑”。

2018年，彭波退休后受聘为北京大学博雅讲席教授、北大互联网研究院院长。