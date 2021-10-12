恒大美元债券部分持有人称 在周一截止日期前没收到应付票息

路透社引述两位消息人士说，周一（11日）截止日期已过，中国恒大部分境外债券持有人尚未收到利息支付。该公司上个月已经两次未按时兑付美元债券票息。

据报道，恒大应在周一为其2022年4月、2023年4月和2024年4月到期债券的半年付息，三笔票息总额逾1.48亿美元。

恒大背负超过3000亿美元的债务，上个月已经两次未按时兑付美元债券票息，合计1.31亿美元，分别为9月23日需支付的约8350万美元债券利息，以及9月29日的4750万美元的半年期美元债券利息。

另据中新经纬报道称，中国经济学家刘胜军9月初发文，指责恒大集团前首席经济学家兼恒大经济研究院院长任泽平忽悠了恒大创始人许家印。刘胜军认为，许家印缺乏的不是胆量，而是理性，而任泽平的特点则是“煽情”“忽悠”“见风就是雨”“很会吹牛”。

刘胜军说，恒大陷入困境的原因是过度扩张导致资金链出问题，而此时的恒大最不需要的便是任泽平这种“鸡血”式支持。但任泽平加入恒大后，发表一系列鼓励观点，这种预测让许家印胆子更大。

对此，目前担任中国东吴证券首席经济学家的任泽平，昨天在微信公众号“泽平宏观”发文回应说，他在2017年12月刚入职没多久，就发现恒大负债率已大幅升至86.25%，并计划大举多元化扩张。他当时希望能够谏言，提出降负债、反对多元化扩张，但公司并未采纳，并在一次公司干部大会上受到批评。

任泽平在去年下半年觉得已做了应有的谏言和努力，但由于言不为用，难以融入；加上判断中国政府调控房地产的决心和力度很大、房地产的时代要过去了，而学术研究更适合他，因此提出离职，并在今年3月获得恒大集团批准。