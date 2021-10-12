房地产开发商当代置业要求延迟偿付债券

中国房地产开发商当代置业向投资者申请延迟偿付将于本月晚些时候到期的2.5亿美元（3.39亿新元）债券，这是困扰中国恒大及众多房地产开发商的财务压力的最新迹象。

据《华尔街日报》报道，当代置业还称，董事会主席和总裁有意向该集团提供合共约人民币8亿元（约1.6亿新元）股东贷款，帮助支持集团的财务状况。

中国对房地产业的限贷措施引发了中国恒大的危机，并给开发商的股票和债券带来了广泛压力。上周，花样年控股对2.06亿美元债券违约加剧了债券市场的抛售行情。

今年以来当代置业股价已累计下跌逾40%。据Tradeweb的数据，上周五，该公司2024年3月到期的美元债券价格跌至面值的25%，9月底时为面值的72%。

当代置业周一（11日）表示，希望推迟三个月偿付将于今年10月25日到期的一批票据，不过计划在原到期日赎回这批票据中的35%。这批票据本金总额为2.5亿美元，票息12.85%。

当代置业表示，推迟偿付的目的是为了改善流动性和现金流量管理，并避免有关票据项下的任何潜在付款违约。该公司称，如果同意上述变动，投资者每持有1000美元面值的票据可以获得1美元。该公司需要获得至少90%的同意比例。

当代置业在另外一份公告中称，公司控股股东、董事会主席张雷和总裁张鹏将在未来两到三个月内合共提供人民币8亿元的股东贷款。该公告内容展现出张雷对集团的持续承诺以及对集团业务发展坚定不移的信心。

当代置业上周称，9月份物业和车位合约销售总额约为人民币35.6亿元。这比去年同期低22%左右。