王健林宣布万达副总裁以上高管全部换红旗汽车

中国万达集团董事长王健林宣布，他将亲自带头，万达副总裁以上高管全部换乘中国红旗汽车，这不仅表达对国产品牌的信任，更表明对民族品牌红旗汽车的信心。

综合证券时报网和万达集团微信公众号消息，王健林是在万达集团与中国一汽昨天举行的战略合作仪式上宣布的这一消息。 中国一汽董事长徐留平把红旗轿车钥匙交到王健林手上。

据报道，今年8月，王健林就曾携团队访问过中国一汽，并签署了战略合作协议。按照协议规划，双方将围绕打造汽车服务生态等领域开展深入合作，尤其是在品牌营销、渠道拓展、跨界合作等方面进行资源共享和互补。

此次签约是对此前战略合作签署的具体落地，合作双方将围绕着服务生态、能源生态、会员生态等三大维度，共建“红旗用户体验生态”。

具体来看，在服务生态建设方面，中国一汽与万达集团将充分利用万达旗下商业广场、文旅项目、影城、酒店、体育赛事等丰富资源，通过全新红旗商超体验店，为一汽红旗车主提供独具特色的服务体验。

在能源生态建设方面，以中国线下的全新红旗商超体验店所在的万达旗下资源为基础，双方将利用万达遍布中国主要城市的7000多家停车场及智慧停车系统，向红旗车主提供充电桩、智慧停车等产业链上下游延伸服务，助力客户出行更便捷、更智能，同时更加深入践行双碳战略和新能源发展战略的执行落地。

在会员生态方面，双方将打通红旗品牌会员资源与万达集团的海量会员资源，建立起全新的合作会员体系，逐步实现会员权益共享。同时，在全新的会员生态中，万达集团将给双方合作服务的红旗车主提供停车、观影、酒店、赛事、旅游度假等服务的优惠政策。

王健林宣布换红旗汽车这一消息受到各方关注，昨天冲上微博热搜，引来众多网民议论。有网民表示“红旗车本来就不便宜”，也质疑之前购买的进口车如何处理；还有网民调侃问，王思聪也会跟着换吗？