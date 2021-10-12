消息：中国计划周五与欧盟举行领导人通话

欧盟官员透露，中国计划本周五（15日）与欧盟举行领导人通话，中国国家主席习近平届时将与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）通电话。

据香港《南华早报》报道，这将是两人时隔10个月后再度交谈，上一次是在去年12月30日与欧盟委员会主席冯德莱恩和法德两国领导人举行的视频会晤。两人预计在布鲁塞尔时间早上10时半（新加坡时间下午4时30分）通电话。

中欧关系在去年底的会晤后急转直下。欧盟3月22日与美国、英国和加拿大同步宣布，制裁涉嫌侵害新疆人权的中国官员。北京随即宣布，制裁包括欧洲议会议员在内的10名个人和四个实体。

欧洲议会之后也以中国政府针对新疆问题对欧盟实施反制裁为由，正式冻结中欧投资协定。

欧盟消息人士称，在制裁行动实施后，中国不愿意与欧盟进行谈判，布鲁塞尔则一直设法让外交交流工作重回正轨。

中国外长王毅在中欧投资协定冻结后，曾向欧盟发出友好信号，强调中国始终把欧盟视为伙伴而非对手，同时批评欧盟把经贸问题政治化。

王毅上个月也以视频方式，同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持中欧高级别战略对话。中国副总理韩正也在同月通过视频方式，同欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯举行中欧环境与气候高层对话。

欧盟成员国领导人在上周的峰会上讨论了与中国进行对话的最佳方式。一些成员国支持所有27个成员国和中国参与的较广泛会谈，另一些成员国则支持核心小组参与。

