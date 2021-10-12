李克强：供给短缺是最大的能源不安全

中国国务院总理、国家能源委员会主任李克强上周六（9日）指出，能源安全事关发展安全、国家安全。现阶段工业化城镇化深入推进，能源需求不可避免继续增长，供给短缺是最大的能源不安全，必须以保障安全为前提构建现代能源体系，着力提高能源自主供给能力。

根据新华社昨天报道，李克强主持召开国家能源委员会会议时说，能源是关系经济社会发展全局的大事。中国仍是发展中国家，发展是解决一切问题的基础和关键。要针对以煤为主的能源资源禀赋，优化煤炭产能布局，根据发展需要合理建设先进煤电，继续有序淘汰落后煤电。加大国内油气勘探开发，积极发展页岩气、煤层气，多元开展国际油气合作。加强煤气油储备能力建设，推进先进储能技术规模化应用，不断丰富能源安全供应的保险工具。

李克强说，实现碳达峰碳中和是中国经济自身转型升级的要求，也是共同应对气候变化的需要。要科学有序推进实现“双碳”目标，这必须付出长期艰苦卓绝的努力。要结合近期应对电力、煤炭供需矛盾的情况，深入测算论证，研究提出碳达峰分步骤的时间表、路线图。各地各有关方面要坚持先立后破，坚持全国一盘棋，不抢跑。从实际出发，纠正有的地方“一刀切”限电限产或运动式“减碳”，确保北方群众温暖安全过冬，保障产业链供应链稳定和经济持续平稳发展。大力推动煤炭清洁利用，提高清洁能源比重，深入推进重点领域节能减排改造，在全社会倡导节约用能，不断提升绿色发展能力。

李克强指出，创新是能源高质量发展的重要动力。要加快能源领域关键核心技术和装备攻关，强化绿色低碳前沿技术研发。提升电网智能化水平，增强消纳新能源和安全运行能力。完善阶梯电价，深化输配电等重点领域改革，更多依靠市场机制促进节能减排降碳，提升能源服务水平。

中国自去年冬天后，上月再次陷入电力紧张局面，多个省份轮番拉闸限电。上述会议也是近几个月来高层再度聚焦双碳工作的执行节奏问题、再次纠偏“运动式”减碳。

李克强上周五（8日）主持的国务院常务会议也要求，要压实各方能源保供和安全生产责任。坚持实事求是，加强统筹兼顾。各地要严格落实属地管理责任，做好有序用电管理，纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳，反对不作为、乱作为。