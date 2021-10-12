中国官媒：提高生育率是持久战

针对中国各地近期密集出台鼓励生育的配套政策，中国官媒《证券时报》今天发文称，这显示出提高生育率正在成为共识，鼓励政策有可能继续演化。但文章同时提醒，提高生育率不可能一蹴而就，要做好打持久战的准备。

文章说，家庭作为生育单位，有自己的经济账。政策一方面要减轻家庭负担，另一方面也要给予多孩家庭直接的实惠。多孩家庭在社会竞争中处于不利地位，要通过政策引导和优惠政策，改变这种不利位置。

人们的日常花销除了衣食住行游购娱，还有教育等方面，其中衣食住行是硬性消费，政府可以在住和食物上做文章，在教育等公共支出较多领域，也可以积极引导。应减少直接补贴的比例，以免出现越穷越生。

文章指出，生育补贴和优惠政策对低收入家庭较有吸引力，但从国家财力来看，补贴很难会高到改变中产阶层生育愿望的地步。生育将占用一个人力资源，在现代分工打破家庭单位的情况下，成本很难降低下来。

文章说，现在很多情况已经发生根本性改变，生存无忧之后，人们对多生的热情不高，多子多孙也不再是社会成功的标志。第七次人口普查数据显示，2020年中国总和生育率是1.3，处于较低的水准，总和生育率高于2才能维持群体数量不减少。人口数量对保持经济活力、经济规模都很重要，大国保持一定数量的人口非常重要，应该有一个人口总量目标指引，为此需要长久努力。

文章提议，目前政策应以软性引导为主，比如一些地方的鼓励政策至少可以让多孩家庭感觉到被社会重视，引导生育期家庭转变观念，让多生在舆论中成为健康向上的行为。