消息：台军方官员赴美与美国防部高层会面

美国消息人士透露，台湾陆军司令徐衍璞上周六（9日）悄悄率领小型访团赴美，并将拜会华府国防部高层，也将前往夏威夷，拜会美军印太指挥部司令阿奎利诺。

据台湾《联合报》今天（12日）报道，消息人士称，徐衍璞率领陆军司令部军情、战训、计划处处长与传译多人，访问团成员包括一位上将、两位少将与五名上校。

他们的行程包括前往华府，参与年度固定的美国陆军协会年度会议兼展览会，并将拜会美国国防部高层。

徐衍璞也将转往夏威夷，除了拜会印太司令阿奎利诺之外，他也将出席台美“陆威”年终会议，席间徐衍璞将与美陆军太平洋地区司令弗林（Charles Flynn）就明年双方军事交流合作业务交换意见。

每年在华府举行的美国陆军协会年度会议兼展览会，除了有关于美军未来发展的论坛与专题演说外，各国军工厂商也把握机会，展示先进或具有潜力的陆军装备，堪称是北美最大规模的年度地面防务装备博览会。

“陆威”则是台湾陆军与美军事合作交流业务的代称，美军在台协训的特战人员均由印太司令部派出，负责训练台湾陆军特战及两栖人员。这项台美“陆威”年终会议可望检视有两军既有合作成效。

美国国防部不愿具名的官员早前透露，由美军特种部队与海军陆战队队员组成的20多人小型特遣队，秘密在台湾驻扎至少一年，协助训练台湾陆军与海军，强化台湾防卫能力。

自从1979年华盛顿与北京建交以来，台美双方从未公开承认有军事训练活动。

国际关系学者指出，这个小规模教官训练早已是公开秘密，美国刻意放出挺台信息，且挑在台海局势吃紧、多国联军演习，以及中国大陆领导人发表辛亥革命110周年演说，无非是“隔山打牛”，要垫高中国大陆与美国对抗的谈判筹码，并加强对台军售。

台湾师范大学东亚系主任兼政治研究所所长林贤参教授说，美方此举很可能是在测试大陆的底线，“逐步揭开美台军事合作既定事实的面纱”，看看大陆解放军如何回应，是否真会因此渡海作战、发动犯台战争，或是维持和平发展的战略定力。

曾任台湾淡江大学美国研究所所长的陈一新教授则指出，中美早前在瑞士举行的六小时会谈，连习拜会的具体时间和议题都没敲定，因此他研判双方还有一系列后续谈判，并正把“攻台”和“挺台”当谈判筹码。

另一方面，台湾军方今年首度缺席前天在美国举行的美台国防工业会议，未按往例派遣军备副部长与会，而由驻美军事代表团派员与会，台湾国防部称是疫情考量。据报道，徐衍璞赴美行程属例行，但难免让美国联想到，台湾未派员赴美其实另有隐情。

