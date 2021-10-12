赵少康：蔡英文把中华民国工具化向对岸叫板

中广董事长赵少康针对台湾总统蔡英文的双十演讲表示，蔡英文一面喊话要对岸自制，不要制造冲突，一面把中华民国推上两岸台面，实际是向习近平叫板，把中华民国工具化，用来刺激北京。

上周六（10月9日）习近平在辛亥革命110周年前夕重申“和平统一”，隔天蔡英文发表双十节演讲，以“中华民国与中华人民共和国互不隶属”回应，也强调海峡两岸分治后历经72年，形成了“中华民国台湾”。

据台湾《联合报》报道，赵少康指出， 当北京不承认中华民国时，蔡英文就用中华民国来跟北京对干。但在台湾内部大家期待蔡英文使用中华民国称号的时候，她就偏偏用台湾、这个国家，或中华民国台湾。

赵少康认为，蔡英文如果像国民党一样，真心支持、爱护中华民国，就应该对内对外态度一致，公开宣示民进党放弃台独主张，不再追求台湾独立，中华民国就是台湾国号，而不是被民进党借壳上市、暂时借用的名称。否则中华民国只是民进党对外斗争、对内骗取选票的工具。

赵少康还说，蔡英文在双十演说中的“四个坚持”，实际就是1999年民进党“台湾前途决议文”的重点，蔡英文把民进党的台独主张放到双十演说中，还要在野党团结一致支持她，事先也根本没有跟在野党协商过就霸王硬上弓，质问“这不是吃在野党的豆腐？”

