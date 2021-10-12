美媒：中国审查金融机构与民企之间的关系

美国媒体披露，中国在审查当地金融机构与民营企业之间的关系。

据美国《华尔街日报》昨天（11日）报道，消息人士透露，上个月公布针对金融单位的中共中央巡视重点在于国有银行、投资基金和金融监管机构是否与恒大集团、滴滴、蚂蚁集团等民营企业过于亲近。

消息人士透露，涉嫌参与不当交易的个人很可能将接受中共纪律审查，甚至被提起公诉，任何被发现误入歧途的实体也将受到纪律处分。中央巡视审查范围将包括国有银行向恒大提供的贷款。

中国领导层将根据巡视结果，决定是否降低国有金融巨头高管的薪酬。在为大型国有金融机构提供资金的中国财政部，一些官员提出降低这些高管薪酬的要求，因为与其他行业相比，金融部门薪酬被视为过高。

分析师说，中国许多银行已经停止向私人开发商和其他企业提供贷款。

中央巡视审查的金融企业包括为恒大提供贷款的中信集团、中国光大银行、中国农业银行。其他受到审查或巡视的企业还包括中投公司和中国人寿。

知情人士也透露，包括中国央行和最高银行、保险和证券监管单位等负责监管的机构也接受审查，以厘清这些部门在监管企业时是否存在疏忽，或者与他们本应监管的行业参与者过从甚密。

中央纪委国家监委网站上个月26日公布，中共中央巡视将对中国人民银行等25家金融单位党组织开展巡视。这是中共十九大后，首次对金融领域开展巡视。

这25家组织为中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国光大集团股份公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国出口信用保险公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司。

中共政治局常委、中央巡视工作领导小组组长赵乐际当天出席中央巡视工作动员部署会并讲话时强调，巡视要聚焦维护国家经济金融安全、促进金融业高质量发展，以及一体推进惩治金融腐败和防控金融风险等。

赵乐际说，要紧扣金融行业不同板块、不同单位、不同层级特点，把握共性、突出个性，找准找实被巡视党委（党组）存在的突出问题，增强巡视的科学性精准性实效性。

关于巡视重点，赵乐际说，要着力查找落实中央关于金融工作重大决策部署，推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务方面的问题。

此外，也要落实全面从严治党主体责任和监督责任，坚持严的主基调、持之以恒正风肃纪反腐方面的问题；落实巡视、审计整改方面的问题等。

