温州特斯拉车主谎称刹车失灵被判赔五万人民币

针对美国电动汽车巨头特斯拉诉“812温州特斯拉失灵”车主名誉权纠纷一案，认定特斯拉车主陈某向特斯拉赔礼道歉，并支付后者赔偿款5万元（人民币，下同，约1万新元）。

根据红星新闻报道，温州市鹿城区双乐住宅区小区停车场去年8月12日发生一起严重的交通事故，一辆国产特斯拉Model 3高速冲撞停车场入口的阻拦杆，随后又与停车场内的车辆发生严重碰撞。事故发生后，车主陈某伤势严重，他在接受媒体采访时表示，当时在距离停车场100米时，Model 3失控突然加速、刹车失灵。

温州市鹿城区人民法院于今年6月9日受理此案并公布了2021年5月温州市汽车工程学会下属司法鉴定机构的调查结果，显示这起连环撞车事件系车主踩错踏板，即把油门踏板当成刹车踏板，因此认定，车主陈某承担事故的全部责任，其他各方对事故发生均无责任。

不过，陈某在上述鉴定意见书和事故认定书作出后，仍在抖音和新浪微博发布与事实不符的有关损害特斯拉声誉的信息，造成网络用户、媒体观众等对特斯拉的错误认知，以及对特斯拉社会评价降低，已经构成对原告名誉权的侵害。法院要求该车主在抖音平台其使用账户上向特斯拉赔礼道歉，持续不少于90日，并在判决生效起10日内支付特斯拉赔偿款5万元。

另据都市快报报道，车主陈某昨天受访时说，还没收到纸质判决书，但对判决结果不能接受，并称“我肯定会上诉。”